Сахалинец украл у знакомого карту и потратил почти 11 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в краже денежных средств с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одном из магазинов Невельска, похитил у своего знакомого банковскую карту, которую последний оставил на кассе. Далее, в период с 23 по 24 марта текущего года фигурант решил воспользоваться чужой кредиткой, совершив покупки товаров путём бесконтактной оплаты в различных магазинах Невельского района.

В общей сложности злоумышленник смог похитить с банковского счета потерпевшего 10 629 рублей, чем причинил значительный имущественный ущерб.

Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.