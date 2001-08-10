Сахалинка незаконно прописала в своей квартире семерых мигрантов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделением дознания ОМВД России по городскому округу «Долинский» возбуждено два уголовных дела в отношении 35-летней местной жительницы, подозреваемой в фиктивной постановке на учет иностранных лиц, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Ранее сотрудниками отдела по вопросам миграции было установлено, что указанная гражданка по просьбе своей знакомой осуществила регистрацию по месту жительства 4 иностранцев в собственной квартире. Кроме того, по адресу своей регистрации женщина прописала ещё троих иностранцев.
При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что данные лица по указанным адресам не проживали, по факту жилье им не предоставлялось.
Таким образом, в действиях фигурантки усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.
Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:51 Сегодня Военный самолет разбился во время тренировочного полета на Камчатке
11:22 Сегодня Разведчики на Сахалине осваивают приёмы маскировки и бесшумного передвижения по лесу
11:01 Сегодня Юрий Трутнев назвал Курильские острова форпостом России, и призвал их более активно развивать
10:31 Сегодня С начала года 777 сахалинских домовладений подключились к газу
- 09:05 28 Июня В Сахалинской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый, оказывавший помощь телефонным мошенникам в качестве курьера
09:37 28 Июня В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» открывается выставка «В окопах Сталинграда»
09:36 30 Июня Администрация города не отказывается от планов по созданию зоны отдыха в районе пересечения ул. Комсомольской и Н. Смирнова
17:36 30 Июня ВТБ выяснил, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
Выбор редакции
- 14:26 3 Июля Бережный подход: цветы с клумбы на ул. Ленина пересаживают на время ремонта улицы
- 12:25 3 Июля Ветераны настольного тенниса сразились на чемпионате Сахалинской области
- 09:06 3 Июля Сергей Надсадин поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником
- 17:11 30 Июня «БеговелоБум» на Сахалине объединил около 60 юных дальневосточных спортсменов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?