Сахалинка незаконно прописала в своей квартире семерых мигрантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по городскому округу «Долинский» возбуждено два уголовных дела в отношении 35-летней местной жительницы, подозреваемой в фиктивной постановке на учет иностранных лиц, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Ранее сотрудниками отдела по вопросам миграции было установлено, что указанная гражданка по просьбе своей знакомой осуществила регистрацию по месту жительства 4 иностранцев в собственной квартире. Кроме того, по адресу своей регистрации женщина прописала ещё троих иностранцев.

При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что данные лица по указанным адресам не проживали, по факту жилье им не предоставлялось.

Таким образом, в действиях фигурантки усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.