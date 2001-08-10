Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 июля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 41-летней жительницы Южно-Сахалинска, у которой путем обмана похищено 500 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

20 июня в социальной сети заявительница увидела аккаунт неизвестного, который, как стало понятно из содержания размешенных на странице постов, занимается инвестициями в криптовалюту. В целях заработка на биржевой торговле женщина инвестировала 100 000 рублей.

Далее ей сообщили об увеличении дохода, но, чтобы вывести заработок, необходимо дважды оплатить комиссию в сумме около 88 тысяч рублей. После перевода потерпевшую попросили сообщить номер банковской карты, на которую необходимо перевести денежные средства, а также оплатить ещё одну комиссию в сумме 134 311 рублей. После перевода требуемой суммы женщину попросили оплатить ещё одну комиссию, но потерпевшая ответила отказом ввиду отсутствия денежных средств.

Поняв, что она стала жертвой обмана, заявительница обратилась в полицию.