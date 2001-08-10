Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июля 2023
Сейчас 21:18
89,55|97,74|66,91
"СКК" произведет перерасчет для части жителей Южно-Сахалинска за холодное водоснабжение
12:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На жительницу Приморья упала бетонная плита

На жительницу Приморья упала бетонная плита

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бетонная плита рухнула на жительницу Приморья 1979 года рождения в поселке Новый недалеко от Владивостока. Пострадавшую оперативно госпитализировали в ближайшее медучреждение, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Телеграм-канал svodka_25.

На момент прибытия спасателей женщина полностью находилась под плитой. Специалисты извлекли ее из-под завала с помощью специального инструмента и передали бригаде скорой помощи. Уже в больнице гражданке оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Во всех обстоятельствах данного происшествия специалистам еще предстоит разобраться.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?