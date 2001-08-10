Сахалинец выхватил ключи от машины из рук продавца авто и скрылся, снеся ворота
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего неоднократно ранее судимого жителя города Оха, обвиняемого в открытом хищении чужого транспортного средства, рассказали ТИА "Отсрова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 2 июня текущего года фигурант встретился со своими друзьями в центре города под предлогом прогуляться и поговорить. Молодые люди, встретившись и пройдясь по городским улицам, решили пойти домой к одному из приятелей, чтобы выпить спиртного. Именно там злоумышленник и озвучил свое желание о приобретении автомобиля в собственность. Тогда молодые люди, вызвав такси, отправились под предлогом приобретения автомобиля на территорию авторазборки в районе улицы Ленина, где молодой человек провел осмотр приглянувшегося ему автомобиля.
Обвиняемый при общении с продавцом озвучил цену, которую был готов заплатить за выбранный автомобиль. Злоумышленник, взяв номер телефона потерпевшего, пообещал заплатить 100 тысяч рублей посредством перевода. Затем молодой человек сообщил, что осуществил перевод денег за транспортное средство. Тогда племянник потерпевшего поставил под капот авто аккумулятор, завел двигатель. Но спустя некоторое время потерпевший увидел, что денежные средства за проданный авто ему не поступили, и стал выяснять отношения с покупателем.
Тогда последний выхватил из руки потерпевшего ключ от автомобиля, сел в салон, поместил ключ в замок зажигания и запустил двигатель автомобиля. Затем, снеся на полном ходу ворота, выехал с указанной территории.
Тем самым он открыто похитил автомобиль, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 100 000 рублей, и в последствии распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ - грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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