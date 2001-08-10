Тихоокеанское
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5 Июля 2023
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08:51, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Военный самолет разбился во время тренировочного полета на Камчатке

Военный самолет разбился во время тренировочного полета на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае при выполнении учебного полета потерпел крушение истребитель МиГ-31, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на пресс-службу Тихоокеанского флота. Самолет разбился над Авачинским заливом. Он был без боекомплекта. К месту аварии направлены поисково-спасательные силы флота, они ведут поиски экипажа.

МиГ-31 – двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Это первый советский боевой самолет четвертого поколения.

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