Сахалинец поймал в Тихой 25 хвостов симы и попался

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознавателем ГД Отделения МВД России по Макаровскому городскому округу завершено дознание по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя села Сокол, обвиняемого в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что днем 1 июня фигурант решил отправиться на реку Тихую Макаровского района, чтобы наловить рыбы симы.

Предварительно он прихватил из дома запрещенное орудие лова - ставную рыболовную сеть, рыбацкий костюм, полиэтиленовый вкладыш и направился к автомобильной дороге, чтобы остановить попутный автомобиль. Добравшись до реки Тихая, воды которой являются миграционным путем к местам нереста лососей, он при помощи ставной сети успел незаконно добыть 25 экземпляров рыбы симы. В 17:50 его незаконная деятельность была пресечена инспекторами СКТУ и сотрудником МВД. Сумма ущерба от незаконного вылова составила 256 400 рублей, что относится к особо крупному.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 256 УК РФ, а именно: незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением запрещенного орудия лова, на миграционных путях к местам нереста, с причинением особо крупного ущерба.

Расследование по уголовному делу завершено, теперь оно будет рассмотрено в суде. Ущерб, причинённый государству, обвиняемый выплатил в полном объёме.