Еще два жителя Сахалина пойдут под суд за шоппниг с найденными кредитками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 28-летнего местного жителя о том, что с его банковского счета похитили почти 5 тысяч рублей, используя ранее утерянную им карту, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили, что к содеянному оказалась причастна 47-летняя женщина, которая нашла кредитку и отправилась с ней в магазин, где, используя функцию бесконтактной оплаты, совершила покупку. Когда кредитку заблокировали, она выбросила карточку.

Похожий случай произошел с 34-летним гражданином. Он потерял банковскую карту, после чего ему стали приходить сообщения о списании денежных средств на сумму 4700 рублей, о чем он сообщил в УМВД России по городу Южно-Сахалинску.

Методом сыска оперативники установили личность подозреваемого, который был задержан с поличным в магазине при оплате товара кредиткой заявителя.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

В отношении подозреваемых, ранее не судимых, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.