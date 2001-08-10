Интим, биткоины, покупка авто: мошенники разными способами продолжают обманывать сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 июля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 39-летнего жителя областного центра, у которого похитили 30000 рублей. Мужчина нашёл объявление о продаже автомобиля 1999 года выпуска за 57000 рублей. Созвонившись по указанному в объявлении номеру, продавец пояснил, что покупателей много и он сейчас очень занят, но за аванс в сумме 40000 рублей готов снять объявление с продажи и вечером пригнать автомобиль заявителю. Заявитель перевел денежные средства в сумме 30000 рублей на указанный продавцом счет, после чего продавец пропал, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

72-летнему жителю Углезаводска сообщили, что кто-то пытается оформить кредит его имя. После разговора со "специалистом", фигурант снял все свои сбережения в сумме 335000 рублей и перевёл их на указанный ему счет.

47-летнему жителю Южно-Сахалинска предложили обменять накопленные в банке бонусы в денежный эквивалент, для этого необходимо было сообщить код из СМС сообщения. После передачи информации со счета снялось 81817 рублей.

В корсаковскую полицию обратилась 41-летняя горожанка, у которой похищено 578400 рублей. Женщина увидела информацию о возможности заработка при покупке биткоинов и открыла на бирже счет. Сначала женщине удалось вывести небольшие суммы, после чего она стала увереннее пополнять баланс и переводить деньги. Когда потерпевшая попыталась вывести более значимую сумму, её попросили заплатить процент, после чего с ней перестали выходить на связь.

62-летней охинке сообщили о необходимости перевыпустить дебетовую карту, открытую в банке. Так же в процессе телефонного разговора заявительнице приходили смс сообщения от сервиса "Госуслуги", с различными паролями, которые она возможно сообщила неизвестным, но точно пояснить не может, так как не помнит. Позже женщина обнаружила, что со счета её кредитной карты списано 88600 рублей.

Жительница Смирных увидела объявление о сдаче квартиры и связалась с агентством. Там ей сообщили о необходимости внести предоплату, после чего ей сообщат контакты собственников, но после перевода 8 тысяч рублей с ней перестали выходить на связь.

Также в полицию поступило заявление от 21-летнего гражданина, который нашел объявление о предоставлении интимных услуг и связался по указанному номеру, внеся предоплату 28850 рублей. Однако ожидаемую услугу молодой человек не получил, денежные средства ему так и не вернули.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные действия.