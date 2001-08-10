25 миллионов йен пытались незаконно ввезти на Сахалин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области в морском пункте пропуска Южно-Курильск в ходе осмотра транспортного средства заграничного следования, прибывшего из п. Ханасаки (Япония), обнаружена коробка с незадекларированными денежными средствами в размере 25 миллионов йен. Сумма ввезенных наличных денежных средств при конвертации валюты составляла более 170000 долларов США, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий денежные средства были изъяты.
По данному факту следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенная в особо крупном размере".
Ввоз в Россию наличной иностранной валюты физическими лицами осуществляется без ограничений. Наличная иностранная валюта подлежит обязательному декларированию в случае ее ввоза в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 долларов США. Декларировать необходимо всю сумму, а не в части превышения 10000 долларов США. При провозе суммы свыше 100000 долларов США необходимо указать источник происхождения денежных средств.
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