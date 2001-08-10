Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июля 2023
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10:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

25 миллионов йен пытались незаконно ввезти на Сахалин

25 миллионов йен пытались незаконно ввезти на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области в морском пункте пропуска Южно-Курильск в ходе осмотра транспортного средства заграничного следования, прибывшего из п. Ханасаки (Япония), обнаружена коробка с незадекларированными денежными средствами в размере 25 миллионов йен. Сумма ввезенных наличных денежных средств при конвертации валюты составляла более 170000 долларов США, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий денежные средства были изъяты.

По данному факту следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенная в особо крупном размере".

Ввоз в Россию наличной иностранной валюты физическими лицами осуществляется без ограничений. Наличная иностранная валюта подлежит обязательному декларированию в случае ее ввоза в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 долларов США. Декларировать необходимо всю сумму, а не в части превышения 10000 долларов США. При провозе суммы свыше 100000 долларов США необходимо указать источник происхождения денежных средств.

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