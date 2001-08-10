В подвале многоквартирного дома обнаружен труп мужчины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения в подвале одного из многоквартирных домов по ул. Комсомольской тела 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В совершении преступления подозревается 60-летний мужчина без определенного места жительства.
По версии следствия, подозреваемый вместе со своей сожительницей и потерпевшим проживали в подвальном помещении многоквартирного дома. В дневное время 22 июня 2023 года они втроем распивали спиртные напитки. Во время распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт на почве ревности, во время которого злоумышленник схватил нож и нанес им множественные удары в область шеи, груди и рук потерпевшего. От полученных проникающих колото-резаных ранений с повреждением внутренних органов смерть последнего наступила на месте происшествия.
По ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
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