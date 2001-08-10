Осужден сахалинец - водитель пассажирского автобуса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Собранные Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 50-летнему сахалинцу в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Следствием и судом установлено, что осужденный 14 декабря 2022 года, управляя технически исправным автобусом, осуществляя перевозку пассажиров по маршруту «г. Южно-Сахалинск – г. Корсаков», в условиях гололедицы, грубо нарушил требования Правил дорожного движения Российской Федерации, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем и последующее опрокидывание автобуса.
В результате дорожно-транспортного происшествия одна из пассажирок автобуса получила сочетанную травму, квалифицирующуюся как причинившая тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее Председателю Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкину руководителем регионального следственного управления докладывалось о ходе и результатах расследования уголовного дела.
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