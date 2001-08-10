Работник получил травму при разгрузке контейнеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту травмирования работника одного из предприятий при производстве работ по погрузке контейнеров организовано проведение доследственной проверки.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при производстве работ, а также принято процессуальное решение.