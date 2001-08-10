Дорожная обстановка на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, на территории Сахалинской области зарегистрированы 26 дорожно-транспортных происшествий. Из них, 3 дорожно-транспортных происшествий подлежат государственному статистическому учету, в результате которых 2 человека погибли и 3 получили телесные повреждения.

Сотрудниками ГИБДД на территории области пресечены 7 фактов управления водителем транспортного средства в состоянии опьянения.

Пресечены 16 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права управления, либо лишенными такого права.

ДТП в Анивском районе

19 июня 2023 года в 16 час 35 минут на 3 км автодороги «Таранай - Зеленодольск», 40-летний водитель мотоцикла «CRF-250», не имея соответствующей категории на управление ТС, двигался с востока на запад, не справился с управлением и совершил падение на проезжей части.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда СМП.

По данному факту проводится проверка.

ДТП в Корсаковском районе

19 июня 2023года в 20.30ч., 20-летний водитель, не имея права на управление ТС, управлял автомобилем «Suzuki Escudo» двигаясь по автодороге «Корсаков – Новиково». На 18 км, совершая маневр поворот налево на прилегающую территорию, водитель не уступил дорогу автомобилю «Toyota Premio», под управлением 31-летнего водителя, приступившего к маневру обгона, в результате чего произошло столкновение, после чего произошло опрокидывание автомобиля «Toyota Premio» в кювет.

В ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Toyota Premio»: 28-летняя женщина и две девочки 5 и 8 лет.