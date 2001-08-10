В областном центре пропала девочка-подросток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области проводится проверка по факту безвестного отсутствия 16-летней Астаховой Анастасии Михайловны, которая ушла из дома в СНТ «Механизатор», расположенном в с. Елочки, и до настоящего времени ее место нахождения не известно.

Приметы: славянской внешности, худощавого телосложения, рост 160 см., глаза карие, волосы темно-русые, длинные. На левой щеке имеется шрам от укуса собаки.

Была одета: летнее платье коричневого цвета, туфли белого цвета на невысоком каблуке, при себе имеет сумочку коричневого цвета и телефон марки «Айфон».

Лиц, которым что-либо известно о месте нахождения несовершеннолетней или об обстоятельствах ее исчезновения, просьба обратиться в следственный отдел по г. Южно-Сахалинск по телефону 8-913-397-88-53.