В областном центре пропала девочка-подросток
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области проводится проверка по факту безвестного отсутствия 16-летней Астаховой Анастасии Михайловны, которая ушла из дома в СНТ «Механизатор», расположенном в с. Елочки, и до настоящего времени ее место нахождения не известно.
Приметы: славянской внешности, худощавого телосложения, рост 160 см., глаза карие, волосы темно-русые, длинные. На левой щеке имеется шрам от укуса собаки.
Была одета: летнее платье коричневого цвета, туфли белого цвета на невысоком каблуке, при себе имеет сумочку коричневого цвета и телефон марки «Айфон».
Лиц, которым что-либо известно о месте нахождения несовершеннолетней или об обстоятельствах ее исчезновения, просьба обратиться в следственный отдел по г. Южно-Сахалинск по телефону 8-913-397-88-53.
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