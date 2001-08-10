В областном центре устанавливаются обстоятельства смерти работника одного из предприятий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения в одном из подсобных помещений на территории строящегося объекта тела мужчины организовано проведение доследственной проверки.

В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении мужчины преступления не обнаружено, по предварительным данным смерть могла наступить в результате электротравмы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, для установления причины смерти назначено судебно-медицинское исследование, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении работ, а также принято процессуальное решение.