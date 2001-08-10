Водитель КАМАЗа не справился с управлением и перевернулся
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ДТП в Тымовском районе
14 июня 2023 года в 02 часов 20 минут, 39- летний водитель КАМАЗа, двигаясь в восточном направлении по автодороге «Тымовское - Александровск-Сахалинский», в районе 28 км., не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на дорожное ограждение справа по ходу движения.
В результате ДТП водитель от полученных травм, скончался на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи, а 35-летний пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести.
ДТП в областном центре
14 июня 2023 года в 08.20 ч., 37-летний водитель автомобиля «Toyota Caldina», двигаясь по автодороге «Южно-Сахалинск-Оха», в южном направлении, в районе 7 км совершил наезд на 64-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть с востока на запад вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения от которых скончался в ГБУЗ "Сахалинская областная больница".
ДТП с мопедистом в областном центре
14 июня 2023 года в 20 часов 50 минут в УМВД России по г. Южно-Сахалинску поступило сообщение по факту оказания медицинской помощи 14- летнему подростку, получившему телесные повреждения в результате ДТП.
Полицейскими установлено, что 14.06.2023 в 17.30 ч., в поселке Ключи, 14-летний подросток, не имея права управления транспортным средством, управлял неустановленным мопедом. В районе дома № 51 А по улице Советской, при начале движения в направлении с северо-запада на юго-восток, допустил падение 14-летнего пассажира, сидящего позади него.
В результате ДТП несовершеннолетний пассажир получил телесные повреждения различной степени тяжести.
По данным фактам проводится проверка.
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