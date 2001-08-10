Бывший начальник депо осуждён на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника ремонтного локомотивного депо Сахалинское. Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).
В суде установлено, что в 2020 году начальник депо, используя свое служебное положение, организовал заключение фиктивных договоров гражданско-правового характера на выполнение покраски и мойки 54 локомотивов, подписал акты приемки якобы выполненных работ, которые представил в Дальневосточную дирекцию по ремонту тягового подвижного состава ОАО «РЖД» для оплаты.
При этом указанные работы были выполнены безвозмездно работниками депо, в рамках исполнения трудовых обязанностей.
Перечисленными подрядчикам денежными средствами на общую сумму более 300 тысяч рублей он распорядился по своему усмотрению.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры, приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Также суд удовлетворил гражданский иск ОАО «РЖД» и взыскал с осужденного причиненный ущерб.
Приговор в законную силу не вступил.
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