Бывший начальник депо осуждён на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника ремонтного локомотивного депо Сахалинское. Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что в 2020 году начальник депо, используя свое служебное положение, организовал заключение фиктивных договоров гражданско-правового характера на выполнение покраски и мойки 54 локомотивов, подписал акты приемки якобы выполненных работ, которые представил в Дальневосточную дирекцию по ремонту тягового подвижного состава ОАО «РЖД» для оплаты.

При этом указанные работы были выполнены безвозмездно работниками депо, в рамках исполнения трудовых обязанностей.

Перечисленными подрядчикам денежными средствами на общую сумму более 300 тысяч рублей он распорядился по своему усмотрению.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры, приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Также суд удовлетворил гражданский иск ОАО «РЖД» и взыскал с осужденного причиненный ущерб.

Приговор в законную силу не вступил.