ДТП в областном центре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 июня 2023 года в 07.00 часов, 64-летний водитель автомобиля "TOYOTA IPSUM", двигаясь по улице Сахалинской в восточном направлении, в районе дома № 193 А, не уступил дорогу и совершил наезд на 63-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с севера на юг.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Также, за прошедшие сутки, на территории Сахалинской области зарегистрированы 19 дорожно-транспортных происшествий. Из них, 1 дорожно-транспортное происшествие подлежит государственному статистическому учету, в результате которого 1 человек получил телесные повреждения.

Сотрудниками ГИБДД на территории области пресечены 6 фактов управления водителем транспортного средства в состоянии опьянения.

Пресечены 16 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права управления, либо лишенными такого права.