За выходные дни на территории Сахалинской области зарегистрированы 52 дорожно-транспортных происшествия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие выходные дни с 9 по 12 июня 2023 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 52 дорожно-транспортных происшествия. Из них, 4 ДТП подлежат государственному статистическому учету, в результате которых 7 человек получили телесные повреждения.
Сотрудниками ГИБДД на территории области пресечены 47 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них, в отношении 7 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.
Пресечены 64 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права управления, либо лишенными такого права.
ДТП в Смирныховском районе
10 июня 2023 года в 19 часов 20 минут, в районе дома № 26 по улице Космонавтов с. Буюклы, 36-летний водитель, не имеющий права управления ТС и находящийся в состоянии опьянения, управляя мотоциклом марки «Yamaha», на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся справа, в результате чего совершил столкновение с вездеходом «Polaris». В результате ДТП 42-летняя женщина-пассажир мотоцикла получила телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.
Наезд на стоящее ТС в Корсаковском районе
11 июня 2023 года в 15 часов 33 минуты в районе 7 км автодороги «Корсаков – Подорожное», 18-летняя девушка-водитель, получившая водительское удостоверение в мае текущего года, управляя а/м «Suzuki Escudo», не справилась с управлением и совершила наезд на стоящий а/м «Mitsubishi Delica». В результате ДТП водитель и 25-летний пассажир а/м «Suzuki Escudo», а также 28-летний пассажир а/м «Mitsubishi Delica» получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.
Съезд с дороги в Холмском районе
11 июня 2023 года в 23 часа 21 минуту в районе 101 км автодороги «Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск» 38-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota ToyoAce», не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.
ДТП в Холмском районе
12 июня 2023 года в 14 часов 25 минут, в районе дома № 10 по улице Победы, неустановленный водитель, управляя автомобилем «Toyota Regius Ace», двигаясь в северном направлении, после опережения движущегося с правой стороны попутного грузового транспортного средства, перестроился в правую полосу движения, где совершил наезд на припаркованный учебный автомобиль «Hyundai Getz», после чего выехал на полосу встречного движения. Водитель автомобиля «Toyota Regius Ace» скрылся с места ДТП. В результате ДТП 39-летняя женщина-курсант автошколы и 48-летний инструктор учебного автомобиля получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.
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