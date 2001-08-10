В Сахалинской области двое бывших полицейских получили реальные сроки за мошенничество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников транспортной полиции. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере группой лиц по предварительному говору, с использованием своего служебного положения), рассказали ТИА "Острова" в региональной транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в октябре 2022 года оперуполномоченные линейного отдела транспортной полиции получили от знакомого, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств,600 тысяч рублей, пообещав изменить ход и результат расследования уголовного дела в его пользу.

При этом полицейские не имели ни возможности, ни намерений выполнить обещанное.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры приговорил одного из виновных к 2 годам лишения свободы, второму назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.