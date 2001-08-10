В Рыбацком на Лютоге задержан браконьер с симой и сетями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе рейдовых мероприятий, проводимых в рамках оперативно-профилактической операции "Путина" сотрудниками ОМВД России по Анивскому городскому округу совместно с сотрудниками регионального Управления Росгвардии, был пресечен факт незаконного вылова рыбы лососевых пород, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

На реке Лютога, в районе села Рыбацкое, полицейскими был замечен гражданин, который осуществлял незаконную добычу рыбы симы при помощи запрещенного орудия лова (ставной сети). Сумма ущерба от его противоправных действий составила 358 960 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. У 39-летнего, ранее судимого, в том числе за браконьерство, подозреваемого отобрано обязательство о явке.

Всего за минувшие сутки, в рамках операции «Путина» сотрудниками полиции было пресечено 5 фактов незаконной добычи ВБР.