Еще более шести миллионов рублей отдали сахалинцы мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 82-летней местной жительницы о том, что у нее путем обмана было похищено 800000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Пенсионерке поступил звонок от неизвестного, который представился «сотрудником главного департамента». Полное название учреждения женщина не расслышала. Мужчина сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП, в котором пострадал ребенок. Теперь, для его лечения требуется крупная сумма денег. Поверив, женщина отдала мошенником 400 тысяч рублей. Однако, через несколько часов ей снова позвонили, и заявили, что требуются еще деньги. Затем аферист вызвал для потерпевшей такси, на котором она добралась до банка, обналичила еще 400 тысяч и отдала их злоумышленникам.
В этот же день в полицию обратилась 80-летний пенсионер, у которого по аналогичной схеме обманом похитили 1450000 рублей и золотые изделия. Пожилому мужчине поступил звонок от «дочери», которая сообщила, что по ее вине произошло ДТП и для решения вопроса срочно нужны деньги. Потерпевший поверил, что действительно разговаривает с дочерью, и передал курьеру денежные средства, а через некоторое время, другой курьер забрал ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила около 2000000 рублей.
55-летней жительнице Анивы мошенница представилась по телефону сотрудницей Центрального банка и сообщила, что по доверенности на ее имя неизвестная девушка пытается снять денежные средства со счетов заявительницы. После этого, злоумышленница убедила женщину к имеющимся сбережениям взять кредиты и перевести все деньги на «безопасный счет». В итоге потерпевшая перевела 300000 рублей личных накоплений, а также взяла кредиты на общую сумму 1500000 рублей, который обналичила в пяти банках и перевела на указанные ей счета.
47-летнему жителю Анивского района через интернет-мессенджер поступил звонок от неизвестной гражданки, представившейся сотрудником портала «Госуслуги». Она спросила, не передавал ли потерпевший кому-либо свой мобильный телефон, или не терял ли он его. Получив отрицательный ответ, неизвестная перевела звонок на «специалиста банка». Тот в свою очередь сообщил мужчине, что на его имя оформлен кредит, и для его аннулирования предложил установить программу удаленного доступа к устройству. Когда заявитель сделал это, злоумышленники удаленно оформили на его имя займ, и сообщили, что деньги необходимо положить на безопасный счет. По указанию звонившего, потерпевший отправился в Южно-Сахалинск, где через банкомат перевел денежные средства в сумме 225000 рублей.
По аналогичной схеме, с сотрудниками «Госуслуг», мошенники похитили денежные средства у 53-летней жительницы Победино. Только в данном случае, они выведали у женщины смс-коды для входа в мобильный банк и перевода денежных средств. Сумма ущерба составила 1692030 рублей.
По вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к данным деяниям.
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