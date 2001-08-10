Сахалинка дала знакомому кредитку, чтобы тот купил сигареты, а он загулял с чужой картой, пока не потерял ее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в краже денежных средств с банковской карты, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, 17 апреля обвиняемый пришел в гости к своей знакомой и попросил денег взаймы на сигареты. Так как у женщины не было наличных, она дала свою банковскую карту и обязала его после покупки сигарет вернуть кредитку обратно.
Однако, обещание фигурант не исполнил. Заполучив в распоряжение чужую кредитку, фигурант отправился по магазинам, где путем бесконтактной оплаты совершил различные покупки по своему усмотрению. Утром 18 апреля, он у своего дома встретил знакомого, с которым они решили распить спиртные напитки. За них злоумышленник также расплатился картой заявительницы. Вечером обвиняемый отправился в бар, где совершил еще ряд покупок, после чего потерял кредитку.
Сумма ущерба составила 7142 рубля, что является для пожилой потерпевшей значительным материальным ущербом.
Таким образом, своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счёта.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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