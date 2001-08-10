Пожарные ликвидировали возгорание в Холмском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 8 июня диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании сухой травы в районе с. Чапланово, на 65 км автодороги "Холмск-Южно-Сахалинск". Первый пожарный расчет прибыл через 10 минут. К моменту прибытия огнеборцев горела сухая трава на площади 0,9 га, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 20.00 (сах), а в 20.38 (сах) полностью ликвидировано. В тушении участвовали 3 сотрудника и 1 единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области, 2 человека и 1 единица техники противопожарной службы Сахалинской области, а также 8 человек от лесопожарной станции и 3 добровольца. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.