На вулкане Эбеко зафиксирован новый пепловый выброс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня днём в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от ЕДДС Северо-Курильского района поступила информация, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту до 2,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.