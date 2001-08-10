Двух сахалинцев будут судить за покупки на чужие банковские карты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

УМВД России по Сахалинской области напоминает, что в случае утери банковской карты, следует незамедлительно блокировать ее, для обеспечения сохранности своих сбережений. Поскольку современные кредитки оснащены функцией бесконтактной оплаты, позволяющей совершать покупки без ввода пин-кода, воспользоваться утерянной картой могут посторонние лица.

Так, своих денежных средств лишились две жительницы Южно-Сахалинска. 25-летняя девушка лишилась более 3 тысяч рублей, а у 33-летней сахалинки с банковского счета было списано почти 7 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции оперативно установили, граждан, совершивших покупки за чужой счет, коими оказались 40-летний и 35-летний ранее судимые граждане. В их отношении возбуждены уголовные дела.

Действия граждан, расплачивающихся чужими картами без разрешения законного владельца, вне зависимости от суммы причиненного ущерба квалифицируются как уголовно-преследуемое деяние по п. «г». ч. 3. ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Санкции статьи предусматривают в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.