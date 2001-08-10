Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июня 2023
Сейчас 19:50
81,46|87,17|66,91
В Южно-Сахалинске усиливают борьбу с борщевиком
12:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двух сахалинцев будут судить за покупки на чужие банковские карты

Двух сахалинцев будут судить за покупки на чужие банковские карты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

УМВД России по Сахалинской области напоминает, что в случае утери банковской карты, следует незамедлительно блокировать ее, для обеспечения сохранности своих сбережений. Поскольку современные кредитки оснащены функцией бесконтактной оплаты, позволяющей совершать покупки без ввода пин-кода, воспользоваться утерянной картой могут посторонние лица.

Так, своих денежных средств лишились две жительницы Южно-Сахалинска. 25-летняя девушка лишилась более 3 тысяч рублей, а у 33-летней сахалинки с банковского счета было списано почти 7 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции оперативно установили, граждан, совершивших покупки за чужой счет, коими оказались 40-летний и 35-летний ранее судимые граждане. В их отношении возбуждены уголовные дела.

Действия граждан, расплачивающихся чужими картами без разрешения законного владельца, вне зависимости от суммы причиненного ущерба квалифицируются как уголовно-преследуемое деяние по п. «г». ч. 3. ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Санкции статьи предусматривают в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?