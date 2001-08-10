Сахалинка погуляла в компании и ушла с чужими телефоном и банковской картой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Тымовскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 47-летней жительницы села Кировское, обвиняемой в совершении краж, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 19 мая обвиняемая пришла в гости к своему знакомому, помимо нее в квартире было еще несколько человек. Компания общалась и распивала спиртное. В какой-то момент хозяин квартиры пошел спать, а оставшиеся продолжили общение. Когда алкоголь закончился, одна из присутствующих женщин передала фигурантке банковскую карту, как позже выяснилось принадлежавшую хозяину квартиры, и попросила приобрести спиртное и закуски. Когда обвиняемая принесла покупки, то решила оставить чужую банковскую карту себе.

Собираясь домой, злоумышленница увидела рядом со спящим владельцем квартиры смартфон. Убедившись, что последний крепко спит, она похитила его, положив к себе в карман.

Таким образом, своими умышленными, противоправными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

Далее, обвиняемая в течение двух дней оплачивала различные товары украденной картой, похитив тем самым с банковского счета потерпевшего 5 605 рублей.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.