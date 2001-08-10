Курильчанка оформила микрокредиты на соседку и моментально спустила все деньги в онлайн-казино
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничествах, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что летом прошлого года фигурантка временно проживала в многоквартирном доме по улице Вилкова и подружилась с 70-летней соседкой по подъезду. Между ними сложились дружеские отношения и пожилая женщина иногда просила обвиняемую сходить на почту, чтобы получить за неё пенсию, либо отправить или получить посылки. Для этого она давала гражданке свой паспорт. При описанных обстоятельствах обвиняемая заполучила в свое распоряжение копию документа потерпевшей.
В один из дней фигурантка, решила при помощи сети Интернет взять займ в какой-нибудь микрофинасовой организации. На отправленные заявки ей пришли отказы, ввиду того, что у гражданки уже имелись задолженности по ранее взятым финансовым обязательствам и плохая кредитная история. Тогда обвиняемая, используя копию паспорта потерпевшей, через сеть Интернет оформила три микрозайма на ее имя. При этом злоумышленница указала для перевода средств реквизиты своей банковской карты. Таким образом гражданка обманом завладела денежными средствами в сумме 33 тысячи 300 рублей, которые сразу истратила на ставки в онлайн-казино.
Уголовное дело по трем преступлениям, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием) направлено в суд для рассмотрения по существу.
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