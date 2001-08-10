Сахалинец обчистил склад, на котором ранее работал, продав украденное за бесценок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Анивскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя села Костромское, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 15 мая фигурант, достоверно зная, что в помещении склада, на котором он ранее работал, имеется ценное имущество, решил его похитить с целью продажи.

Для исполнения задуманного злоумышленник пришел на территорию, где располагался склад. Убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает и, найдя металлический лом, он сорвал с его помощью навесной замок с двери и незаконно проник в помещение, откуда похитил электроинтрументы.

Украденное гражданин продал за бесценок, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей стороне составила 27 тысяч рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.