Сахалинец обчистил склад, на котором ранее работал, продав украденное за бесценок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Анивскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя села Костромское, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 15 мая фигурант, достоверно зная, что в помещении склада, на котором он ранее работал, имеется ценное имущество, решил его похитить с целью продажи.
Для исполнения задуманного злоумышленник пришел на территорию, где располагался склад. Убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает и, найдя металлический лом, он сорвал с его помощью навесной замок с двери и незаконно проник в помещение, откуда похитил электроинтрументы.
Украденное гражданин продал за бесценок, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей стороне составила 27 тысяч рублей.
Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:40 2 Июня Отопительный сезон в Южно-Сахалинске завершится 7 июня
10:16 1 Июня Утром 1 июня жители Смирныховского района ощутили землетрясение
09:38 2 Июня На Сахалине завершился объединивший тысячи школьников, студентов и педагогов "Фестиваль первых"
15:45 2 Июня В Южно-Сахалинске заработал короткий номер диспетчерской службы единого оператора пассажирских перевозок
16:17 26 Мая Новая схема организации дорожного движения на перекрестке Ленина-Украинская Южно-Сахалинска необходима для снижения количества ДТП
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
10:41 12 Мая 20 мая в Южно-Сахалинске состоится областная сельскохозяйственная ярмарка "Весна - 2023"
Выбор редакции
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?