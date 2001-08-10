Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июня 2023
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15:13, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец обчистил склад, на котором ранее работал, продав украденное за бесценок

Сахалинец обчистил склад, на котором ранее работал, продав украденное за бесценок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Анивскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя села Костромское, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 15 мая фигурант, достоверно зная, что в помещении склада, на котором он ранее работал, имеется ценное имущество, решил его похитить с целью продажи.

Для исполнения задуманного злоумышленник пришел на территорию, где располагался склад. Убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает и, найдя металлический лом, он сорвал с его помощью навесной замок с двери и незаконно проник в помещение, откуда похитил электроинтрументы.

Украденное гражданин продал за бесценок, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей стороне составила 27 тысяч рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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