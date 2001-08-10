Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июня 2023
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15:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка украла забытый в магазине телефон, но воспользоваться им не успела

Сахалинка украла забытый в магазине телефон, но воспользоваться им не успела

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что днём, 4 апреля, женщина решила сходить в магазин. Находясь в торговом помещении и рассчитываясь за продукты, она увидела, что одна из покупательниц оставила на полке нижнего прилавка свой мобильный телефон.

Пока продавец отвлеклась, гражданка взяла чужой сотовый и спрятала в карман своей куртки, после чего поспешила уйти. Дома она выключила телефон, извлекла сим-карту, сломала ее и в последующем выбросила на улице.

В дальнейшем гражданка планировала распорядиться похищенным по своему усмотрению. Однако сотрудники полиции в течении суток установили ее личность и причастность к краже. Украденный телефон был обнаружен правоохранителями в жилище обвиняемой и изъят.

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