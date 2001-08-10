Сахалинца будут судить за серию угонов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по городскому округу "Долинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении угонов и других сопутствующих преступлений, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Первой эпизод произошел в ночь на 31 марта 2023 года. Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома по ул. Сахалинской в Долинске, увидел припаркованный микроавтобус, на котором отсутствовало стекло и вместо него наклеена пленка. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он разорвал ее и проник в салон. Запустив двигатель, он скрылся с места совершения преступления, направившись до г. Холмска. Стоимость транспорта составила 350 тысяч рублей, тем самым потерпевшему был причинен материальный ущерб в крупном размере.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая в крупном размере.
В ночь на 4 апреля текущего года, также находясь во дворе дома по улице Сахалинской фигурант увидел кроссовер. Через незапертую дверь багажного отсека он проник в салон, однако запустить двигатель он не смог, так как сработала сигнализация. Опасаясь быть задержанным при совершении преступления, злоумышленник поспешил скрыться. Своими умышленными действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ – покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
Далее обвиняемый направился в другой двор, где стоял легковой автомобиль с незапертой дверью. Проникнув в салон, он при помощи имевшегося у него металлического пинцета, который использовал в качестве ключа, запустил двигатель и поехал кататься по райцентру. В скором времени его заметил экипаж дорожно-патрульной службы и подал сигнал об остановке. Фигурант попытался скрыться от сотрудников полиции, но не справился с управлением и совершил наезд на снежный вал и был задержан.
Своими умышленными действиями он совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).
В ходе последовавшего разбирательства было установлено, что похищенным транспортным средством гражданин управлял, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт подтвердило медицинское освидетельствование. При этом, ранее фигурант уже был подвергнут административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения и лишен водительских прав. Таким образом, гражданин совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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