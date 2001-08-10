Сахалинец выпил со знакомой и уснул, а она пошла по магазинам с его банковской картой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы села Стародубское, обвиняемой в краже с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 20 апреля текущего года к обвиняемой пришел в гости знакомый. Вместе они распивали алкогольные напитки. Через некоторое время мужчина уснул. Фигурантка в это время, достоверно зная, что у гостя имеется банковская карта с денежными средствами на счету, похитила ее из кармана куртки, висевшей на вешалке.

Проснувшись, гражданин, ни о чем не подозревая, оделся и ушел домой. Пропажу он обнаружил только через несколько дней.

Далее, злоумышленница, при помощи похищенной кредитки в период с 20 по 22 апреля 2023 года, совершала различные покупки в магазинах села Стародубское на общую сумму 9843 рублей, тем самым похитив у потерпевшего денежные средства с банковского счета.

Своими умышленными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.