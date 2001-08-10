Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июня 2023
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12:19, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Холмском перевале опрокинулся трал с экскаватором

На Холмском перевале опрокинулся трал с экскаватором

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авария на Холмском перевале. По предварительным данным, водитель трала, осуществляющий перевозку экскаватора, при спуске с Холмского перевала не справился с управлением и допустил съезд с автодороги, наехав на ограждение, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.

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