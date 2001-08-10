На Сахалине машина вылетела в кювет и перевернулась, водитель, бросив пассажирку, сбежал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня ночью, 6 июня, в Южно-Сахалинске неустановленный водитель, управляя автомобилем «Toyota Mark 2», двигался по проспекту Мира в южном направлении. На нерегулируемом перекрестке, с организованным круговым движением проспекта Мира с улицей Фархутдинова, не справившись с управлением (неверно выбрал скорость движения) совершил наезд на бордюрный камень и пешеходное ограждение с последующим опрокидыванием в кювет на юго-западной стороне от перекрестка, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП 44-летняя пассажирка автомобиля получила травмы. Водитель с места происшествия скрылся. По данному факту проводится проверка.