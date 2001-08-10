Столб пепла высотой в 3 км выбросил вулкан Эбеко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выброс пепла зафиксировали на вулкане Эбеко, пишет astv.ru, ссылаясь на сообщение ГУ МЧС по Сахалинской области.

Там уточнили, что в 12:38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 км. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км.

По информации ЕДДС в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Для справки: высота вулкана Эбеко 1156 м, расположен в 7 км северо-западнее Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского.