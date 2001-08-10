Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июня 2023
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10:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель без прав перевернулся на автомобиле

На Сахалине водитель без прав перевернулся на автомобиле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В п. 1-я Падь в районе дома № 12 по ул. Океанской, 24-летний водитель автомобиля "Toyota Hilux Surf", не имея права управление ТС, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля на проезжей части, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП водитель получил травмы, а 31-летнему пассажиру оказана разовая медицинская помощь.

Проводится проверка.

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