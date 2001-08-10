Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июня 2023
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09:08, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Амурской области с рельсов сошли вагоны с углем

В Амурской области с рельсов сошли вагоны с углем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области случилась авария на железнодорожных путях. С рельсов сошли вагоны с углем, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

По предварительным данным, сход 5 вагонов, груженых углем, произошел 4 июня в 14:30 на станции Сковородино.

"Задержек движения поездов не допущено. В настоящее время проводятся восстановительные работы", говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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