Сахалинец не стал разыскивать владельца найденного телефона, и его начала разыскивать полиция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по г. Южно-Сахалинск завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 20 февраля текущего года обвиняемый находился возле торгового дома в г. Южно-Сахалинске на своем автомобиле, где увидел на снегу между припаркованными транспортными средствами мобильный телефон, и у него внезапно возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества.

Так, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он поднял телефон и положил в салон своей машины. Далее он вынул сим-карту, и стал пользоваться телефоном в личных целях. Своими действиями злоумышленник причинил потерпевшей значительный материальный ущерб на сумму 25 999 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде. Ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме.