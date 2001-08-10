Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июня 2023
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12:23, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка украла деньги у знакомого в надежде, что тот не заметит

Сахалинка украла деньги у знакомого в надежде, что тот не заметит

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы села Горнозаводск, обвиняемой в краже денежных средств с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 8 апреля обвиняемая пришла в гости к своему знакомому в селе Горнозаводск, где они стали употреблять алкогольные напитки.

Зная, что у хозяина квартиры имеются денежные средства на банковском счете, женщина решила похитить небольшую сумму в надежде, что приятель не заметит пропажу.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, злоумышленница убедилась, что хозяин квартиры находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и не может следить за ней. Далее фигурантка взяла сотовый телефон потерпевшего и перевела 5 000 рублей на номер телефона, привязанного к банковской карте ее родственницы.

После этого злоумышленница вернула сотовый телефон на место, а спустя еще некоторое время, ушла домой. Денежные средства фигурантка потратила по своему усмотрению.

Таким образом, гражданкасовершила преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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