Сахалинка украла деньги у знакомого в надежде, что тот не заметит
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы села Горнозаводск, обвиняемой в краже денежных средств с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 8 апреля обвиняемая пришла в гости к своему знакомому в селе Горнозаводск, где они стали употреблять алкогольные напитки.
Зная, что у хозяина квартиры имеются денежные средства на банковском счете, женщина решила похитить небольшую сумму в надежде, что приятель не заметит пропажу.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, злоумышленница убедилась, что хозяин квартиры находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и не может следить за ней. Далее фигурантка взяла сотовый телефон потерпевшего и перевела 5 000 рублей на номер телефона, привязанного к банковской карте ее родственницы.
После этого злоумышленница вернула сотовый телефон на место, а спустя еще некоторое время, ушла домой. Денежные средства фигурантка потратила по своему усмотрению.
Таким образом, гражданкасовершила преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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