Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июня 2023
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В Южно-Сахалинске заработал короткий номер диспетчерской службы единого оператора пассажирских перевозок
10:16, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Перевернулся на крышу: в аварии в Южно-Сахалинске пострадали водитель и 14-летняя пассажирка

Перевернулся на крышу: в аварии в Южно-Сахалинске пострадали водитель и 14-летняя пассажирка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 19-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Vista», в районе дома 431а/1 по ул.Ленина не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Пострадали водитель и 14-летняя пассажирка. По данному факту проводится проверка.

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