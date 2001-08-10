На Сахалине будут судить группу браконьеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом дознания УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего, 43-летнего и 33-летнего жителей города Долинска Сахалинской области, обвиняемых в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, на миграционных путях к местам нереста, совершенных в составе организованной группой, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области.
Как было установлено в ходе расследования, житель города Долинска, 1977 года рождения, действуя из корыстных побуждений подыскивал из нуждающихся в заработке знакомых ему лиц, с целью формирования преступной группы, для осуществления незаконной добычи ВБР и дальнейший сбыт рыбы.
Для того, чтобы привлечь подельников, он, заведомо зная, что у его родственника и близкого знакомого тяжелое материальное положение, и от дополнительного заработка они не откажутся, а также что оказывает на них авторитетное влияние, предложил им подзаработать противозаконным способом. На что граждане, прекрасно зная, что разрешение (путевка) на вылов отсутствует, ответили согласием, преследуя корыстные цели, вступив таким образом с подельником в преступный сговор.
После этого, для того чтобы впоследствии можно было легко реализовывать незаконно добытую рыбу лососевого вида, организатор преступной группы в своем телефоне через сайт был добавлен в группу в мессенджере, в которую скидывал объявления о продаже рыбы, то есть искал людей, заинтересованных в приобретении водных биологических ресурсов.
Организатор и руководитель организованной группы разработал план и схему ее функционирования, четкое распределение ролей между участниками, принимая решение по реализации добытой преступным путем рыбы и дальнейшего распределения дохода, полученного от преступной деятельности, фактически обусловив этим незаконные трудовые отношения с участниками.
Действуя таким образом, фигуранты своими противоправными действиями согласно таксам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, причинили государству особо крупный ущерб на общую сумму 443 356 рублей.
Таким образом, обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением запрещенного орудия лова, на миграционных путях к местам нереста, совершенная организованной группой и причинившая особо крупный ущерб.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
Кроме того, покровительство данной группе осуществлял инспектор по госконтролю в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов отдела по Долинскому району Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства, который регулярно передавал лицам, осуществляющим незаконную добычу ВБР, информацию, предназначенную исключительно для служебного пользования о рейдовых мероприятиях, направленных на пресечение фактов незаконной добычи ВБР. В отношении инспектора вынесен обвинительный приговор по трем фактам составов преступлений, предусмотренных статьей 285 УК РФ.
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