В Приморье упавший ковш экскаватора убил рабочего

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Большом Камне погиб один из строителей объекта на улице Рабочая. Он занимался монтажом колодца в зоне работы стрелы экскаватора, с которого впоследствии упал ковш и нанес ему тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу СУ СК Приморья.

По факту нарушения требований охраны труда возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.