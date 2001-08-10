Тихоокеанское
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15:26, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье упавший ковш экскаватора убил рабочего

В Приморье упавший ковш экскаватора убил рабочего

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Большом Камне погиб один из строителей объекта на улице Рабочая. Он занимался монтажом колодца в зоне работы стрелы экскаватора, с которого впоследствии упал ковш и нанес ему тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу СУ СК Приморья.

По факту нарушения требований охраны труда возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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