Пожарные ликвидировали возгорание в Северо-Курильске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 июня в 08.29 (сах) диспетчеру Северо-Курильского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного гаража на ул. Вилкова, 20. Первый пожарный расчет прибыл через 1 минуту. К моменту прибытия огнеборцев из ворот гаража шел густой дым, постройка горела на площади 75 кв.м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 08.40 (сах), а в 10.10 (сах) полностью ликвидировано. В тушении участвовали 7 человек и 2 единицы техники противопожарной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.