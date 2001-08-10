Два угонщика на Сахалине безуспешно пытались в полях скрыться на скутере от полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 мая в ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от местной жительницы 1983 года рождения. Гражданка сообщила, что ночью от дома, расположенного по улице Янтарной села Новотроицкое, был угнан скутер. Сумму ущерба потерпевшая сторона оценила в 100 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции совместно с потерпевшими направлялись на служебном автомобиле и заметили похищенное транспортное средство. За рулем и на пассажирском месте находились молодые люди. Полицейские начали преследование, на требование об остановке водитель никак не отреагировал, а только прибавляя скорости, пытался скрыться. Заехав в поле, горе-водитель бросил похищенный скутер, бросился бежать, а пассажиру не удалось уйти от погони.

В ходе дальнейших мероприятий правоохранители установили личность гражданина. Им оказался 20-летний житель поселка Троицкое, ранее неоднократно судимый за угоны и кражи. Молодой человек некоторое время скрывался, но всё же был задержан.

Как выяснилось, фигурант обратил внимание на припаркованный транспорт, раскурочил приборную панель, взломал замок зажигания и завел двигатель, после чего поехал кататься вместе со своим приятелем.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ.