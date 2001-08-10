Тихоокеанское
информационное агентство
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09:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 73-летняя водитель сбила пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте

В Южно-Сахалинске 73-летняя водитель сбила пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 31 мая 2023 73-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "TOYOTA STARLET", в районе дома №10 по улице Памятной совершила наезд на пешехода, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП 22-летняя женщина-пешеход получила травмы. По данному факту проводится проверка.

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