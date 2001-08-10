Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня ночью, 1 июня, приборы зарегистрировали землетрясение у берегов Камчатки. Его магнитуда составила 6,4, однако в населенных пунктах подземные толчки не ощущались, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 118 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск, на глубине 40 километров.

Жители Усть-Камчатска и других населенных пунктов края землетрясения не почувствовали, угроза цунами не объявлялась.