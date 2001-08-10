Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июня 2023
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Утром 1 июня жители Смирныховского района ощутили землетрясение
09:20, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатка

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня ночью, 1 июня, приборы зарегистрировали землетрясение у берегов Камчатки. Его магнитуда составила 6,4, однако в населенных пунктах подземные толчки не ощущались, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 118 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск, на глубине 40 километров.

Жители Усть-Камчатска и других населенных пунктов края землетрясения не почувствовали, угроза цунами не объявлялась.

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