Сахалинец, проснувшийся чтобы опохмелиться, продал телефон товарища первому встречному
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Невельска, обвиняемого в краже сотового телефона, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 1 марта этого года к обвиняемому пришел в гости знакомый со спиртным и мужчины решили устроить посиделки.
Когда друзья выпивали на кухне, у гостя села зарядка на его смартфоне, и в попытке зарядить устройство, тот оставил его на столе, а сам через некоторое время, так как уже была ночь, ушел от гостей домой. После ухода приятеля хозяин квартиры сразу лег спать, поспав некоторое время проснулся и захотел похмелится, пройдя на кухню в поисках алкоголя, он обнаружил оставленный его знакомым сотовый телефон и решил его продать, в целях обогащения.
Злоумышленник похитил смартфон и, выйдя из дома, проследовал к магазину. Уже возле магазина фигурант встретил незнакомца, которому продал сотовый телефон за 2 000 рублей, а денежные средства потратил по своему усмотрению.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину на общую сумму 14 147 рублей.
Уголовное направлено в суд.
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