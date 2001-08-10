Тихоокеанское
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15:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, проснувшийся чтобы опохмелиться, продал телефон товарища первому встречному

Сахалинец, проснувшийся чтобы опохмелиться, продал телефон товарища первому встречному

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Невельска, обвиняемого в краже сотового телефона, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 1 марта этого года к обвиняемому пришел в гости знакомый со спиртным и мужчины решили устроить посиделки.

Когда друзья выпивали на кухне, у гостя села зарядка на его смартфоне, и в попытке зарядить устройство, тот оставил его на столе, а сам через некоторое время, так как уже была ночь, ушел от гостей домой. После ухода приятеля хозяин квартиры сразу лег спать, поспав некоторое время проснулся и захотел похмелится, пройдя на кухню в поисках алкоголя, он обнаружил оставленный его знакомым сотовый телефон и решил его продать, в целях обогащения.

Злоумышленник похитил смартфон и, выйдя из дома, проследовал к магазину. Уже возле магазина фигурант встретил незнакомца, которому продал сотовый телефон за 2 000 рублей, а денежные средства потратил по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину на общую сумму 14 147 рублей.

Уголовное направлено в суд.

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