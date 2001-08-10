Сахалинец, проснувшийся чтобы опохмелиться, продал телефон товарища первому встречному

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Невельска, обвиняемого в краже сотового телефона, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 1 марта этого года к обвиняемому пришел в гости знакомый со спиртным и мужчины решили устроить посиделки.

Когда друзья выпивали на кухне, у гостя села зарядка на его смартфоне, и в попытке зарядить устройство, тот оставил его на столе, а сам через некоторое время, так как уже была ночь, ушел от гостей домой. После ухода приятеля хозяин квартиры сразу лег спать, поспав некоторое время проснулся и захотел похмелится, пройдя на кухню в поисках алкоголя, он обнаружил оставленный его знакомым сотовый телефон и решил его продать, в целях обогащения.

Злоумышленник похитил смартфон и, выйдя из дома, проследовал к магазину. Уже возле магазина фигурант встретил незнакомца, которому продал сотовый телефон за 2 000 рублей, а денежные средства потратил по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину на общую сумму 14 147 рублей.

Уголовное направлено в суд.