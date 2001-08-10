Сахалинца будут судить за кражу рюкзака и планшета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование двух уголовных дел в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлениях имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 25 мая прошлого года фигурант, находясь возле автобусной остановки «Областная библиотека», увидел оставленный на лавочке рюкзак. Предположив, что хозяина поблизости нет, молодой человек из корыстных целей решил его забрать себе.
Так, оглядевшись по сторонам, злоумышленник присел на скамейку и незаконно завладев имуществом потерпевшей, скрылся с места преступления.
Таким образом, фигурант совершил хищение рюкзака, в котором находились различные личные вещи гражданки, а также ее банковская карта и наличные денежные средства, тем самым, причинив своими действиями потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 24 677 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Через пять дней, 30 мая этот же гражданин, находясь в помещении торгового зала магазина электронных товаров, расположенном в одном из торговых центров Южно-Сахалинска, обратил внимание на планшет, находящийся на выставочном стеллаже, и решил его похитить в целях материального обогащения.
Злоумышленник, оценив вокруг обстановку, взял с выставочного стеллажа планшет, стоимостью 3 275 рублей, после чего, спрятав его под одеждой, с места совершения преступления скрылся, причинив материальный ущерб собственнику на указанную сумму. Позже молодой человек планшет продал неизвестному, а деньги потратил на личные нужды.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества.
Уголовные дела, объединенные в одно производство, будут рассмотрены в суде.
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