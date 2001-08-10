Четыре дачных домика сгорели на Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 31 мая диспетчеру Южно-Курильского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании четырех дачных домов на 21 километре автодороги Южно-Курильск-Головнино (Дачи Третьяково), рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Пожарный расчет прибыл через 20 минут. К моменту прибытия огнеборцев горели открытым пламенем 4 дачных домика на разной удаленности друг от друга, площадь пожара 132 кв.м. Была угроза распространения на соседние дома.

Возгорание было локализовано в 05.14 (сах), а в 08.35 (сах) полностью ликвидировано. В тушении участвовали 7 человек и 1 единица техники противопожарной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.